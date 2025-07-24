В Волоколамске 26 июля пройдет День города

На центральной площади Волоколамска монтируют сцену ко Дню города. 26 июля, в субботу, здесь пройдет праздничный концерт, на котором выступят группы «Блестящие», «Унесенные ветром» и 5sta Family, а также Денис Клявер и Леша Свик. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К предстоящему празднику в центре города также проводят финальные работы по благоустройству. Коммунальные службы усилили плановые мероприятия по поддержанию чистоты улиц и дорожного покрытия. Обновили малые архитектурные формы, покрасили скамейки и урны. Инсталляцию «Волоколамск 1135» на городском валу привели в порядок. На главной площади города монтируется сцена для праздничных мероприятий.

Для жителей и гостей подготовили насыщенную программу на нескольких площадках. Празднование начнется с торжественного богослужения в Воскресенском соборе Волоколамского кремля, продолжится детской анимацией с бесплатным мороженым и фестивалем «Золотая ладья» в городском парке. Гостей ждут ремесленная ярмарка, мастер-классы, народные игры и пенная дискотека. Главным событием дня станет вечерний концерт на центральной площади с участием популярных артистов российской эстрады. На сцене выступят группа «Блестящие», Денис Клявер, группы 5sta Family и «Унесенные ветром». Хедлайнером вечера станет кумир молодежи Леша СВИК.

Завершится праздник красивым пиротехническим шоу.

Вход свободный.

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