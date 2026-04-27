В Волоколамске 25 апреля провели форум садоводов

Форум садоводов прошел 25 апреля в здании администрации Волоколамского округа с участием представителей СНТ и ДНТ, профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций. Участники обсудили имущественные вопросы, энергоснабжение и меры поддержки дачников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы округа Анна Агапова и представитель министерства имущественных отношений Московской области Александра Шевелева. К обсуждению также присоединились представители союза садоводов России, Мособлгаза, Мособллеса, Россетей, МЧС, налоговой службы и полиции.

Специалисты рассказали о программе «Доктор грунт», которая позволяет проверить состояние почвы и оценить ее плодородность. Садоводам напомнили о возможности оформления недвижимости: зарегистрированный дом дает право на понижающий коэффициент при оплате электроэнергии.

Председателям СНТ передали прямые контакты профильных служб для оперативного решения возникающих вопросов. Кроме того, дачникам разъяснили порядок работы мобильных офисов БТИ и возможность получить консультации по вывозу мусора в офисах МФЦ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность взаимодействия с председателями СНТ при догазификации.

«Теперь новый вызов. К нему надо подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. <…> Все, что касается безопасного качественного электроснабжения, вот эти сопли, бесхозные сети — это все начало конца, как мы видим. Элементарная вещь, как подъезд к СНТ», — сказал Воробьев.