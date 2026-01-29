В Волгоградской области разразился скандал вокруг бывших влюбленных

По словам местной жительницы Татьяны, ее бывший ухажер Андрей, с которым у нее был семимесячный роман, скрывал наличие семьи и втайне разместил ее личные данные и интимные фотографии в закрытых чатах для «взрослого досуга». Женщина утверждает, что после разрыва ее начали осаждать звонки и сообщения от незнакомых мужчин с непристойными предложениями. Ситуация обострилась, когда, по версии Татьяны, Андрей добавил ее в один из таких телеграм-чатов.

«Я в шоке, в панике. Он заверил меня, что абсолютно свободен, а оказалось — женат, с детьми. А потом мой телефон разрывался от звонков», — делится она.

После того как Татьяна пригрозила рассказать все жене мужчины, она сама, по ее словам, стала объектом травли: в местных пабликах появились ложные объявления о ее якобы предоставлении интимных услуг, а к ее дому нагрянула компания во главе с Андреем и его супругой.

«Они вломились во двор, ломали замок, оскорбляли и угрожали расправой», — заявляет потерпевшая. Она уже не раз обращалась в полицию, но уголовное дело до сих пор не возбуждено, что женщина связывает со «связями» семьи Андрея.

Андрей, в свою очередь, полностью отвергает обвинения и представляет себя жертвой шантажа. Он настаивает, что никогда не скрывал своего семейного положения, а их связь с Татьяной не носила серьезного характера.

«У нее с головой не все в порядке. Это она осаждала мой дом, пугала детей и требовала 5 миллионов рублей, чтобы „отстать“. У меня есть все доказательства, включая записи с камер», — заявляет мужчина.

Правоохранительные органы, изучив материалы, пока не нашли состава преступления в действиях мужчины и его родственников. В Следственном комитете Волгоградской области пояснили, что факта проникновения в жилище не установлено, а проверка по факту распространения фото продолжается в полиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.