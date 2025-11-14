Ежегодно с 1992 года 15 ноября в нашей стране отмечается Всероссийский день призывника. Указ об учреждении этого праздника подписал первый президент России Борис Ельцин с целью повышения престижа и значимости воинской службы и военно-патриотического воспитания молодежи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня Российская армия переживает один из лучших периодов своей истории. Доверие и уважение к военнослужащим со стороны общества находятся на самом высоком уровне. Молодежь активно пополняет армейские ряды. Положительное отношение к воинской службе помогает формировать и День призывника.

12 ноября, в военно-спортивном клубе «Олимп» при Раменском молодежном центре состоялся урок мужества, посвященный этому событию. В мероприятии приняли участие студенты Раменского дорожно-строительного техникума и преподаватель ОБЖ Василий Иванович Турик. Урок прошел в виде интерактивной игры в метапредметном поле.

Студенты учились правильно наматывать портянки, пришивать пуговицы, определять магнитный азимут, разбираться в воинских званиях, пользоваться вольтметром и правильно читать условные знаки. Особый интерес вызвала викторина на знание военных определений, стрелкового оружия и дней воинской славы. Просматривая презентацию и умело действуя при получении практических военных навыков, обучающиеся показали знания, умения и навыки в военном деле.

«В Год защитника Отечества горжусь и верю, что победа будет за нами. Мы едины и поэтому непобедимы!» — отметил руководитель клуба «Олимп» Александр Колтунов.

Напомним, что официально призывниками в Российской Федерации называют лицо мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.