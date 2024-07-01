В водопровод Череповца попали белые черви

Жители Череповца пожаловались на червей, которые вылились из кранов в квартирах

Из водопроводных кранов в квартирах жителей домов на нескольких улицах Череповца вместе с водой полились червяки-нематоиды. Вину за случившееся возложили на управляющие компании, сообщает RuNews24 .

Проверку в домах местных жителей уже провели специалисты «Водоканала» и Роспотребнадзора. Причиной появления червей в водопроводах стали нарушения на внутридомовых сетях, говорится в статье.

К примеру, на улице Сталеваров не промыли теплообменники и не перекрыли горячую воду. Червей также обнаружили на улицах Ленина, Парковой и Бардина.

По словам биолога и кандидата биологических наук Сергея Морозова, нематоиды имеют большое значение для природных экосистем, так как участвуют в почвообразовании, разрушают мертвую органику и являются важным компонентом пищевых цепочек.

Однако они опасны для человека: попадая в организм, гельминты (другое название нематоидов) могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и спровоцировать серьезные аллергические реакции.