В VK зафиксировали рекордные просмотры видео в период новогодних праздников

В праздничный период пользователи соцсети «ВКонтакте» значительно увеличили активность: они чаще смотрели видео, общались в чатах и обменивались видеосообщениями, подарками и донатами. Особенно популярными оказались юмористические шоу, новогодние клипы и подарки с символом года — зеленым змеем в праздничном головном уборе, сообщает пресс-служба VK.

Общее время просмотра контента в VK Видео возросло в четыре раза, достигнув 2,2 млрд минут ежедневно. В праздничную неделю пользователи проводили в просмотре видео в 4,5 раза больше времени по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем пиковым днем стало 8 января с 2,36 млрд минут просмотров.

Среди ведущих платформ по времени просмотра выделились Smart и Android TV, составившие 33% от общего времени в новогодние дни. Наибольшей популярностью пользовались кино, сериалы и развлекательные шоу VK Originals, включая проекты «Звезды. Новогодний кубок», «Натальная карта», «Кстати» и «Большое шоу». Трансляция «Щелкунчика» собрала 8,1 млн зрителей.

Количество созданного контента в праздничные дни выросло в 13 раз, а поддержка авторов через VK Donut выросла на 42%. Пользователи активно знакомились и общались, увеличив время на VK Знакомства на 47%. 1 января началась танцевальная тренировка под хит NCT U «Baggy Jeans», а 30 декабря пользователи прошли 45 млрд шагов, что сделало его самым активным днем праздников.