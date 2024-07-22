В Видном вновь открылся летний лагерь «Улыбка»

В Ленинском городском округе снова распахнул свои двери летний лагерь «Улыбка», работающий при Видновской гимназии, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«У нас лагерь направлен на оздоровление, на поднятие настроения ребятам. Здесь мы также будем стараться научить их коммуницировать между собой», — приводятся в сообщении слова музыкального руководителя лагеря «Улыбка» Анны Бойко.

Уточняется, что на эту смену у ребят запланированы программа с поездками и обширная культурная программа.

«У нас запланировано очень много интересных мероприятий, несмотря на то, что наша смена только началась, мы уже провели мероприятие, посвященное дню здоровья, а на сегодняшний день у нас запланирована экскурсия в пожарную часть. В целом, у нас запланировано очень много экскурсий по городу, мы будем ходить в историко-культурный центр, в библиотеку и кинотеатр», — приводятся в сообщении слова вожатой первого отряда лагеря «Улыбка» Александры Зайцевой.

Сейчас на смене в лагере отдыхает более 50 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны быть активно задействованы в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.