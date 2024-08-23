В Видном торжественно открыли «губернаторскую» площадку

«В этом году в нашем округе по губернаторской программе обустраиваем две детские площадки, у дома № 83 по улице Школьной работы завершены. Площадка долгожданная, поэтому ее открытие решили сделать максимально праздничным и торжественным», — сказал первый заместитель главы городского округа Владимир Иванов.

Площадка занимает 300 квадратных метров и стилизована под «Сказочный лес». Она включает современное резиновое покрытие, игровые элементы, скамейки, урны, освещение, ограждение и камеры системы «Безопасный регион».

Открытие второй игровой площадки по программе губернатора в тематике «Город» в деревне Тарычево планируется к концу лета, сейчас там ведутся работы, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.