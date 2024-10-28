В Видном родился пятитысячный в этом году ребенок

В перинатальном центре в Видном появился на свет пятитысячный ребенок в 2024 году. Им стал один из близнецов «королевской двойни», рожденной в уникальный день, когда в стенах учреждения приняли сразу три пары двойняшек за сутки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского округа со ссылкой на специалистов Видновского перинатального центра.

«Мальчик в этой двойне появился на свет первым и стал юбилейным пятитысячным малышом, рожденным в нашем перинатальном центре в этом году. Мама очень волновалась, но справилась „на отлично“. Оба малыша с хорошим весом — больше трёх килограммов», — отметила заведующая родовым отделением перинатального центра Ленинского округа Наталия Ермакова.

21 октября в этом медицинском учреждении сразу три пациентки родили двойни: две «королевские» — это когда одновременно появляются на свет брат и сестра, а также пару девочек. Это необычайно редкое событие, которое происходит не чаще, чем раз в 20 лет, но в перинатальном центре Видного в 2024 году такое случилось уже второй раз.

Всего за неполные 10 месяцев года в Ленинском округе появились на свет 5 тысяч малышей — 2446 девчонок и 2554 мальчишек.

«Свыкаюсь с новой должностью и статусом по жизни. Нравится быть мамой, но это очень ответственно и серьёзно. Мне кажется, что я справляюсь», — призналась молодая мама новорождённых малышей, жительница города Видное.

Она поделилась, что «юбилейного» сына назвала Федором, а дочку — Алексией.

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