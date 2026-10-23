В Видном проверили готовность парковой техники к осенне-зимнему сезону

Представители министерства благоустройства Московской области, администрации и парков провели традиционный смотр техники в Центральном парке Видного перед осенне-зимним сезоном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники смотра оценили состояние машин и механизмов, проверили форму сотрудников. Особое внимание уделили готовности к работе при низких температурах и обильных осадках. Работникам также напомнили о важности опрятного внешнего вида и приветливого общения с посетителями парков.

«Мы провели большую работу по подготовке к зимнему периоду, подготовили технику и инструменты», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Александр Митряйкин. Он подчеркнул, что задача сотрудников — создать комфортные условия для отдыха, в том числе своим внешним видом.

Первый заместитель директора МБУ «ДорСервис» Дмитрий Голосов рассказал, что осенью на ежедневную уборку выходят более 25 рабочих и девять единиц техники. Зимой при снегопадах группировку усиливают: в пиковые дни в парках работают более 80 человек и свыше 17 единиц техники, включая тракторы, «Газели» и мини-погрузчики.

«Постепенно заменяем средства малой механизации с бензиновых на электрические. Уже закупили воздуходувы — они работают тише и не создают лишнего шума для жителей», — рассказал Голосов.

Эксперимент запустили в Центральном парке и лесопарке «Высота». Сейчас с подрядчиками обсуждают применение такого оборудования на других территориях. По словам Голосова, люди и техника полностью готовы к зиме.

Также рассматривается закупка электрических снегоуборщиков и робота для содержания парковых территорий. Приоритет отдают технике, которая повышает эффективность уборки и не мешает отдыхающим.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.