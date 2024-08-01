В Видном проходит фотоконкурс «В объективе природы»

В центральной библиотеке города Видное проходит конкурс фотографии «В объективе природы», в котором может принять участие каждый желающий. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Такой конкурс мы проводим с целью повысить экологическую культуру жителей Ленинского городского округа, чтобы каждый смог остановиться на секунду, посмотреть и осознать, насколько ему повезло, что он живет в такой красоте, а потом сделать пару фотографий и обратить внимание на то, как важно соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор», — сказала заведующая центральной библиотекой города Видное Анастасия Терно.

Конкурс продлится до 15 августа, каждый интересующийся может отправить свои снимки на электронную почту библиотеки.

«После того, как я переехал в этот прекрасный город, я понял, насколько сильно мне здесь нравятся лесопарки, в которых сейчас я часто провожу свое свободное время, поэтому я с удовольствием приму участие в этом фотоконкурсе», — поделился юный участник Сергей.

Итоги конкурса будут подведены до 24 августа.

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