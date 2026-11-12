В Видном продолжают строить Покровский храм на 450 прихожан

Строители Покровского храма в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Видном залили стены цокольного этажа и укрепили железобетонные конструкции. Работы планируют полностью завершить через три года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сентябре архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил чин закладки памятной капсулы в основание будущего Покровского храма. Начало строительства стало одним из главных церковных событий года в Ленинском округе.

«За последний месяц мы произвели заливку стен цокольного этажа и выполнили работы по укреплению железобетонных конструкций. В будущем здесь будут размещаться крестильня для взрослых и для детей, а также трапезная, кухня и дополнительные хозяйственные вспомогательные помещения», — отметил настоятель Покровского храма, иерей Андрей Андреев.

На площадке ежедневно работает бригада из 10–15 человек, задействовано несколько единиц техники. Параллельно рабочие разрабатывают котлован под фундамент церковно-приходского дома.

В ближайшее время строители приступят к кладке внутренних кирпичных перегородок и заливке плиты перекрытия между нижним этажом и основным залом для молящихся. На верхних этажах обустроят звонницу и клирос для хора.

Храм сможет принимать до 450 прихожан. В администрации отметили важность его строительства для жителей развивающегося микрорайона и всего Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.