В Видном почтили память героев в 84-ю годовщину освобождения Подмосковья

Торжественный митинг, посвященный 84-й годовщине освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков, прошел 22 января на Аллее Славы в городе Видное в подмосковном Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и глубокого уважения великому событию нашей истории 84-й годовщине освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Зима 1941–1942 годов стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Именно здесь, на подступах к Москве, был развеян миф о непобедимости врага. Для Подмосковья эта победа имеет особое, глубоко личное значение. Каждый город, каждое село, каждая семья хранит память о тех суровых днях. Наш Ленинский городской округ внес свой вклад в общее дело победы. На фронте и в тылу, в бою и у станка, в госпиталях и на оборонных рубежах», — сказал заместитель главы Ленинского округа Эдуард Арадушкин.

Кмемориалу возложили цветы и почтили память минутой молчания жители округа, представители администрации и депутатского корпуса, духовенство Видновского благочиния, ветераны и активисты «Молодой Гвардии» и местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья».

«Мы склоняем головы перед светлой памятью павших. Мы выражаем искреннюю благодарность ветеранам, чье мужество и стойкость стали примером беззаветной любви к Родине. Вы отстояли не только Подмосковье, вы отстояли будущее нашей страны, будущее миллионов людей, которые сегодня живут благодаря вашему подвигу. Наша святая обязанность сохранить правду о войне, передать ее молодому поколению, не позволит исказить или забыть уроки истории. Вечная память героям, честь и слава защитникам Отечества!», — добавил Эдуард Арадушкин.

Проведение памятных мероприятий является традицией для Ленинского округа. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, работе с ветеранами и сохранению исторического наследия.

Ранее губернатор Московской облатси Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.