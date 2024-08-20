Фаевская встретилась с долголетами в Видном

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, как координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Московской области, встретилась с участниками клуба «Активное долголетие» в городе Видное на базе комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Домодедовский». Во встрече приняли участие директор учреждения Татьяна Тихонова, заместители директора Надежда Ускова и Ирина Попова. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Очень рада, что у вас в вашем клубе много активностей. У вас и скандинавская ходьба, и рукоделие, и рисование, и даже целый огород. Мы посмотрели на ваш первый урожай помидоров и перцев. Я желаю вам и в дальнейшем жить активной и насыщенной жизнью. Радует, что число участников клубов постоянно растет. На сегодняшний день вас уже почти 400 тыс. человек в Подмосковье», — обратилась к долголетам Ирина Фаевская.

Омбудмсен рассказала собравшимся и о своей деятельности, а также о возможности обращения в адрес уполномоченного по вопросам нарушения прав граждан. Представители старшего поколения задали Ирине Фаевской волнующие их вопросы, касающиеся проблем общественного транспорта в округе, и озвучили свои пожелания относительно работы клубов «Активное долголетие».

Проект «Старшее поколение» был запущен партией «Единая Россия» по всей стране, чтобы повысить качество жизни людей старшего возраста. По решению губернатора Московской области были созданы клубы «Активное долголетие» в Подмосковье».

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.