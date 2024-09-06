В Видном 7 сентября пройдут мероприятия по случаю 95-летия Ленинского округа

7 сентября состоится 95-летие Ленинского округа и День города Видное. Мероприятия пройдут в сокращенном формате без широких торжеств и дорогостоящих мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Юбилей округа и День города — это не просто праздник, это возможность почувствовать себя частью чего-то большего, чем просто место, где мы живем. В связи с не простой ситуацией в нашей стране мы постараемся провести мероприятия, которые будут направлены на поддержку нашего общества», — рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

По сложившейся традиции, в День города у Вечного огня и у камня основателям Видного состоится церемония возложения цветов и чествование людей, внесших наибольший вклад в развитие Ленинского округа. Мероприятия, посвященные юбилею округа, начнутся с легкоатлетического забега, который будет проходить на Советском проезде, города Видное в 9:00. Жителей и гостей ждет также концертная программа от творческих коллективов округа у к/т «Искра». В рамках празднования Дня города, все неравнодушные жители смогут присоединиться к сбору гуманитарной помощи для Курской области.

«Одним из значимых в этот день мероприятий станет торжественное открытие памятной доски советскому инженеру-архитектору Борису Ефимовичу, который разработал проект города Видное, и внес огромный вклад в архитектуру нашего города», — добавил глава округа.

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