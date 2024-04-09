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В Верховной раде сообщили о замене ряда командующих оперативными командованиями ВСУ

На Украине уволили командующих оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад»
Общество

Фото - © Wikipedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что от своих должностей освободили командующих оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова. Об этом сообщает ТАСС.

«Командующего ОК „Юг“ Андрея Ковальчука и командующего ОК „Запад“ Сергея Литвинова уволили», — написал украинский депутат в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что новым командующим оперативным командованием «Юг» стал экс-командир 59-й бригады ВСУ полковник Геннадий Шаповалов.

Гончаренко* добавил, что должность командующего ОК «Запад» занял бригадный генерал Владимир Шведюк.

Ранее полковник Юрий Игнат был уволен с должности официального спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга