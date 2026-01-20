В Верее отметили 84-ю годовщину освобождения города от оккупации

19 января в Верее прошли памятные мероприятия, посвященные 84-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В этот день жители почтили память павших защитников и участников освобождения.

Оккупация Вереи длилась 92 дня и стала тяжелым испытанием для местных жителей. Несмотря на трудности, верейцы проявили мужество и патриотизм, активно участвуя в партизанском движении и боях за город. Глава округа Роман Шамнэ отметил подвиг молодых героев и подчеркнул значимость этой даты для города.

В январе 1942 года части Красной Армии провели ожесточенные бои за Верею. 19 января в 4:30 утра город был освобожден совместными усилиями нескольких дивизий 33-й армии под командованием генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова. В ходе боев были захвачены трофеи, включая танки, пулеметы и другое вооружение.

Оккупация нанесла Верее и району значительный ущерб: были разрушены памятники архитектуры, жилые кварталы, коммунальные предприятия. Всего уничтожено 134 населенных пункта, сожжено и разрушено более 3000 домов, погибли сотни мирных жителей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.