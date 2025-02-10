В Вербилковской школе Талдома прошла интелектуальная игра посвященная Дню балета

Советник директора по воспитанию Свежова О.С., учитель русского языка Фатеев О.А. и учитель музыки Низовец С. Н. организовали для учащихся 6-7 классов интеллектуальную игру «В ритме пуантов». Об этом сообщила пресс-служба администрации Талдомского городского округа.

Команды «Щелчунчики» и «Черно-белые лебеди» посоревновались в 5 раундах. Участники ознакомились с базовыми терминами балетного искусства и знаковыми вехами в истории русского балета.

В 2025 году в России также будут отмечаться 100 лет со дня рождения балерины Майи Плисецкой, 60-летие Андриса Лиепы, 145-летию со дня рождения выдающегося артиста балета, хореографа и педагога Михаила Фокина.

Балет — популярный классический танец, возникший во Франции, но быстро распространившийся по всему миру и завоевавший любовь миллионов. Сегодня мы вправе гордиться этим направлением хореографического искусства, так как русская балетная школа зарекомендовала себя как один из самых значительных и влиятельных стилей на мировой сцене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.