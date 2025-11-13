В Узбекистане учредили награду за доносы на наркопотребителей

сегодня в 23:01

В Узбекистане будут награждать медалью за доносы на наркоманов

Правительство Узбекистана утвердило новую систему поощрений для граждан, участвующих в борьбе с наркопотреблением и наркоторговлей.

Согласно документу, знак отличия «Преданный делу борьбы с наркотиками» будет ежегодно вручаться премьер-министром в канун Международного дня борьбы с наркоманией 26 июня.

Награда предусмотрена для лиц, проявивших активность в профилактике наркомании, внедрении современных технологий контроля и помощи правоохранительным органам.

Кандидаты будут отбираться по балльной системе, где учитывается конкретный вклад в противодействие наркопреступности. Особый акцент сделан на привлечении молодежи к участию в программе.

