В Уваровке нашли огромное кладбище детей со стертыми табличками и без крестов

Выяснилось, что на кладбище в Уваровке захоронены дети с ОВЗ

Стало известно о погосте детского дома в Уваровке, где уже десятилетия хоронят его воспитанников, а большинство табличек с надписями на могилах стерлись, сообщает aif.ru .

Захоронения случайно обнаружил москвич, имеющий дачу в этом районе, который вынужден был выйти на гору, чтобы ловить интернет, и наткнулся на холмики, сфотографировал их и сделал пост в социальных сетях.

Могилы были, судя по их размеру, детские. Не было захоронений взрослых людей. Казалось, что место, где они расположены, находится на отшибе и почти забыто в лесу.

Погост находился в нескольких шагах от официального кладбища в Уваровке, поэтому было трудно заметить захоронения.

«А те, детские могилы — это да, захоронения Уваровского детского дома. Это сейчас они начали кресты ставить. До этого же ничего не было. Закапывали, как собак, прости Господи. Это несколько лет назад общественники возмутились, шум подняли. После этого хоть начали какие-то приличия соблюдать. Ох, сердце у меня разрывается, когда гляжу на эти могилки. Ни разу не видела, чтобы их кто-то прибирал», — рассказала одна из жительниц.

Уваровский детский дом-интернат, расположенный в центре поселка, является специализированным учреждением для умственно отсталых детей. Директор Алексей Захарочкин рассказал, что многие дети находятся в тяжелом состоянии и умирают, а погребение регулируется государственным законом, хотя услуг по этому процессу недостаточно.

Благодаря усилиям администрации на могилах воспитанников начали устанавливать деревянные кресты, а сотрудники участвуют в похоронах. Однако проблема заключается в довольно скудном объеме услуг и отсутствии индивидуального подхода, что приводит к тому, что многих сирот кремируют и хоронят без имен.