В усадьбу Середниково в Химках передали в дар древние иконы

Ко Дню рождения поэта Михаила Лермонтова в усадьбе Середниково в Химках прошло праздничное мероприятие. В стены поместья вернулись святыни – иконы Спасителя и Божией Матери. Их передали представители Химкинского благочиния и Алексиевского храма, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во время церемонии в усадьбе провели молебен, освящение икон и экскурсию для гостей. С литературной программой выступили воспитанники воскресных школ. Они прочли стихи и прозаические отрывки. Участие принял правнучатый племянник поэта и нынешний владелец усадьбы – Михаил Лермонтов. Он рассказал, что эти иконы когда-то уже находились здесь и теперь, спустя многие годы, вернулись в родные стены.

Почтить память великого русского поэта также приехал председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

«Это мероприятие, посвящённое Дню рождения русского поэта Михаила Лермонтова, важно для всех нас. В рамках программы “Успех в единстве поколений” мы говорим о сохранении исторического наследия и духовных связей. Середниково продолжает оставаться ключевым центром культуры нашего округа», – сказал Сергей Малиновский.

Такие события помогают укреплять связь времён, традиций и духовных ценностей, к которым и обращался в своём творчестве великий русский поэт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.