В усадьбе Горки в Ленинском округе впервые после смерти вождя покажут кино

В усадьбе Горки на территории Ленинского городского округа впервые за сто лет покажут кино. Это будет документальный фильм режиссера Алексея Ханютина «Вечно живой», посвященный памяти вождя. Кинопоказ состоится в 101-ю годовщину смерти В. И. Ленина — 21 января, сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на руководство музея-заповедника «Горки Ленинские».

«В 1912 году последней владелицей усадьбы Горки Зинаидой Морозовой-Рейнбот был приобретен киноаппарат французского производства. После того, как усадьбу в 1918 году занял Ленин с семьёй, традиция кинопоказов сохранилась. Пленки с фильмами для демонстрации в Горках передавало Госкино. Владимир Ильич предпочитал отечественные фильмы зарубежным. Один из его любимых — „Красные дьяволята“ — первая, еще немая, версия всем нам знакомых „Неуловимых мстителей“. После смерти Ленина кино в усадьбе Горки не демонстрировалось 101 год», — сказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Возобновление кинопоказов в парадной гостиной усадьбы открывает выставку «Кино и революция», которая продлится до конца марта. В «Горках Ленинских» напомнили знаменитую фразу вождя о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Также отмечается, что в различных локациях усадьбе в разные годы были сняты более 300 фильмов. Уникальная территория музея-заповедника, включающая в себя лесопарковые и парковые зоны, поля, дороги и проезды, хорошо сохранившиеся здания и постройки XIX–XXI веков, традиционно привлекает к себе внимание кинопроизводителей.

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