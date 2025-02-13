В университете просвещения прошел Всероссийский семинар по обществознанию

В рамках X фестиваля науки в центре образовательных практик и инновационных проектов при Государственном университете просвещения состоялся Всероссийский семинар «Обществознание: актуальные вопросы методики подготовки к итоговой аттестации», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие более 2 000 учителей-предметников из разных регионов России.

Ведущими спикерами семинара стали Татьяна Лискова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией социально-гуманитарных предметов ФИПИ, руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов для ГИА по обществознанию, и Ольга Щенина, кандидат политических наук, председатель предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН.

Эксперты обсудили ключевые методики подготовки к итоговой аттестации, а также затронули важные темы, такие как работа с детьми с ОВЗ на уроках обществознания и формирование у школьников умений применять полученные знания в смоделированных жизненных ситуациях.

Вопросы, вынесенные на обсуждение, позволили педагогам обменяться опытом и найти новые решения для оптимизации своей работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.