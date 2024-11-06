В Университете «Дубна» пройдет географический диктант

Для участия регистрируйтесь по ссылке до 14 ноября.

План работы площадки:

12:11–15:11 — отправка ссылки на написание диктанта всем зарегистрированным участникам,

16:11– участие в диктанте в дистанционном режиме с использованием полученной ссылки (с 12:00 до 13:00),

17:11–01:12 — рассылка свидетельств участникам диктанта.

Можно ознакомиться с демонстрационной версией диктанта по ссылке. Он будет доступен для прохождения до 12:00 15 ноября.

Распорядок работы площадки 16 ноября:

11:30 — начало работы площадки. Перед диктантом участники смогут посмотреть кинофильм / ролики / прочие видеоматериалы. Ссылка будет опубликована за 3 дня до мероприятия,

12:00–13:00 — открытие мероприятия, написание диктанта,

13:15–14.15 — мероприятия географической тематики. Ссылка будет разослана зарегистрировавшимся участникам.

Участников ждет интерактивная игра «Галопом по городам России» от студентов кафедры экологии и наук о Земле при поддержке Студенческого научного общества ГУД.

Подробную информацию ищите на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.