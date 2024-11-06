В Университете «Дубна» пройдет географический диктант
Фото - © Государственный университет "Дубна"
Географический диктант пройдет в Государственном университете «Дубна» 16 ноября. Мероприятие проведут в дистанционном формате, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Для участия регистрируйтесь по ссылке до 14 ноября.
План работы площадки:
- 12:11–15:11 — отправка ссылки на написание диктанта всем зарегистрированным участникам,
- 16:11– участие в диктанте в дистанционном режиме с использованием полученной ссылки (с 12:00 до 13:00),
- 17:11–01:12 — рассылка свидетельств участникам диктанта.
Можно ознакомиться с демонстрационной версией диктанта по ссылке. Он будет доступен для прохождения до 12:00 15 ноября.
Распорядок работы площадки 16 ноября:
- 11:30 — начало работы площадки. Перед диктантом участники смогут посмотреть кинофильм / ролики / прочие видеоматериалы. Ссылка будет опубликована за 3 дня до мероприятия,
- 12:00–13:00 — открытие мероприятия, написание диктанта,
- 13:15–14.15 — мероприятия географической тематики. Ссылка будет разослана зарегистрировавшимся участникам.
Участников ждет интерактивная игра «Галопом по городам России» от студентов кафедры экологии и наук о Земле при поддержке Студенческого научного общества ГУД.
Подробную информацию ищите на сайте проекта.
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