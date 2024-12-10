В Ульяновске гендиректор пивоварни накопил долг по налогам более 3 млрд рублей

В Ульяновске Самарской области задержан генеральный директор местной пивоваренной компании, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. За пять лет он накопил долг на сумму более 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области .

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, в период с 2017 по 2022 года подозреваемый в преступлении уклонялся от реальной суммы уплаты налогов, предоставляя федеральному органу исполнительной власти недостоверную информацию. Сумма долга по налогам превысила 3 млрд рублей.

В рассматриваемом периоде была реализована масштабная схема налоговых махинаций. Путем создания фальшивой документации и заключения мнимых контрактов искусственно завышались затраты и уменьшалась налоговая база. Для имитации законной предпринимательской деятельности осуществлялись фиктивные переводы за якобы поставленные товары и оказанные услуги, которые в действительности отсутствовали.

Впоследствии фигурант через аффилированные компании провел серию финансовых транзакций с целью отмывания незаконно полученных средств. Среди операций по легализации преступных доходов были: инвестиции в ценные бумаги, кредитование и иные манипуляции на общую сумму, превышающую 6 млн рублей. Таким образом, деньги, добытые посредством уклонения от налогообложения, были введены в легальный оборот.

Следственные органы подготовили обращение в суд для определения меры пресечения фигуранту дела. Они совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.