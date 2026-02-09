В Уфе турагент обманула десятки россиян на 14 млн рублей и получила срок

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор турагенту, который похитил у своих клиентов более 14 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Установлено, что женщина под предлогом оказания услуг от имени турагентства заключала с клиентами договоры, но не выполняла принятые на себя обязательства. Злоумышленница обманула 78 клиентов на общую сумму свыше 14 млн рублей.

В отношении турагента возбудили уголовное дело по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантке предъявили обвинение.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом отбывание срока было отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба. К настоящему моменту приговор в законную силу не вступил.

