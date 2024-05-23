В Уфе предложили 235 млн рублей за ремонт кинотеатра «Победа»

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Мэрия Уфы проводит новый тендер на ремонт кинотеатра «Победа» — здания-объекта культурного наследия, которое было заложено в 1945 году. Стартовая цена конкурса — 235,5 миллиона рублей, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Средства на восстановление кинотеатра выделят из муниципального бюджета. Согласно планам, работы планируют завершить к концу октября 2025 года.

Уфимская «Победа» перестала показывать фильмы еще в 2017 году из-за убыточности. После ремонта объект могут переквалифицировать в театр юного зрителя (ТЮЗ) с залом на 400 мест.

Подрядчику, кроме прочего, предстоит отремонтировать декоративные элементы фасада и стены, полы, отопительные системы, вентиляцию и кондиционирование, наладить электричество.