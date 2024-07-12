В Уфе врачи осмотрели 7 детей, спасенных из квартиры, где их насильно удерживали

Врачи осмотрели 7 из 16 детей, которых истязали в съемной квартире в Уфе, госпитализация пострадавшим не потребовалась, сообщает ТАСС.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики отметили, что в городскую детскую клиническую больницу №17 города Уфа детей на осмотре больше не было.

Около 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет длительное время незаконно удерживали в съемной квартире, где им наносили побои. Одному из подростков удалось сбежать из квартиры, он обратился за помощью в магазин.

Детей освободили, оперативники задержали двух граждан Таджикистана и возбудили уголовные дела.

Сейчас ребята находятся в центре временного содержания и получают всю необходимую помощь.