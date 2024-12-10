В учреждениях здравоохранения Подмосковья работает свыше 72,5 тыс человек

Открыл мероприятие председатель Комитета Андрей Голубев. Он отметил, что дефицит медицинских кадров, несмотря на действующий в области комплекс мер поддержки по привлечению врачей, остается болевой точкой, а потому решение данного вопроса — в приоритете у региональных органов государственной власти.

«От обеспеченности системы здравоохранения Московской области высококвалифицированными медицинскими кадрами напрямую зависят доступность и качество медицинской помощи, а ее высокий уровень — один из ключевых показателей стабильности системы здравоохранения Подмосковья в целом. При этом укомплектованность штатными должностями наших учреждений составляет более 90% — это уже очень хороший результат. И сегодня на заседании наряду с успехами, которые очевидны, хотелось бы выявить факторы, препятствующие полной ликвидации кадрового дефицита», — обозначил депутат цели встречи.

С главным докладом — о реализуемых в регионе мерах по повышению кадровой обеспеченности и перспективах на 2025 год — выступила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина. Она привела общие данные — в настоящий момент в учреждениях здравоохранения работает свыше 72,5 тысячи человек, за 11 месяцев 2024 года приняты на работу в медорганизации более 16,6 тысячи новых сотрудников.

Докладчик остановилась на теме целевого обучения, особенно остро затронув именно сегмент среднего специального образования, которое в Подмосковье предоставляет Московский областной медицинский колледж — в 2024 году 1308 выпускников колледжа вышли на работу в учреждения здравоохранения региона, с 1537 студентами заключены договоры о целевом обучении.

«Мы ежегодно увеличиваем контрольные цифры приема, то есть на 300-400 ребят каждый год мы берем больше. С этого года мы активно заключаем целевые договоры с первокурсниками, ввели программы наставничества и прикрепления к поликлиникам. Мы впервые по всей стране ввели практику с первого курса. Но тут сталкиваемся с проблемой. Целевые договоры, которые можно назвать ученическими, не зафиксированы никаким законодательством — ни федеральным, ни региональным. То есть, мы заключаем целевой договор. Выпускник, завершая обучение, приходит, работает, но спокойно может уйти, потому что цена вопроса его «неотработки» — это возмещение стипендии, которая составляет 2 000 рублей в месяц», — пояснила Елена Штукина.

Андрей Голубев пообещал совместно с Комитетом вопрос проработать.

«Мы, конечно, будем прорабатывать вопрос о выходе на федеральный уровень для того, чтобы данную ситуацию пересмотреть. Чтобы закрепить возможность нам на уровне региона сохранить целевые кадры, чтобы не давать такую широту возможностей для «маневров». На наш взгляд это не совсем правильно — все-таки, если студент, благодаря нашему целевому направлению, попал на бюджетное обучение дефицитной специальности, он в родном крае должен и отработать. А наша уже задача, за эти 3 или 5 обязательных лет, привлечь специалиста остаться здесь и закрепиться», — подчеркнул депутат.

Далее Елена Штукина рассказала о других мерах поддержки медицинских работников в Подмосковье.

«Социопотека — топ среди программ, когда врачу дается из бюджета первоначальный взнос на приобретаемое жилье и выплачивается тело кредита. То есть врачу остается платить только проценты по кредиту. Это квотированная мера. Уже на сегодняшний день положенные в этом году 160 сертификатов — выданы. Компенсация аренды жилья — сейчас ее получателями являются свыше 13 тысяч медработников, а всего воспользовались этой мерой — 20 тысяч человек. Для оформления подается заявление на РПГУ. Программа „Приведи друга“ сейчас тоже хорошо работает. В этом году почти 600 человек своих друзей и знакомых наши врачи привели к нам в больницы для работы. Кроме того, в этом году произошло увеличение окладов — и врачам, и среднему и младшему медперсоналу», — перечислила она.

В подборе кадров, по словам замминистра здравоохранения региона, помогает Централизованный отдел подбора кадров.

«Мы проанализировали работу буквально одного рекрутера — с января по август у него в работе было пять тысяч резюме врачей. После отсеивания части из них, у него осталось две с половиной тысячи резюме. И результат его работы на август — это плюс 250 пришедших врачей. Также за каждым рекрутером закреплен определенный участок больниц, куда они выезжают. Они сопровождают каждого потенциального работника — от беседы с ним, приглашения его на работу и до трудоустройства. Они ведут контроль причин не трудоустройства», — рассказала докладчик.

Из основных планов на 2025 год Елена Штукина выделила работу по расширению перечня получателей компенсации аренды жилья — предлагается включить в него заведующих отделениями и заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами.

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов подробно остановился на реализации в регионе еще одной пользующейся спросом мере поддержки медработников — программе «Земля врачам».

«Закон о предоставлении земли врачам работает в регионе уже более трех лет. За этот период к нам поступило 2573 заявки по подбору земли для врачей — 187 заявок поступило в этом году. Предоставлено уже 2406 земельных участков, из них 238 — в этом году. Еще осталось предоставить 167. Для всей потребности у нас подготовлен большой список земельных участков. В каждом медицинском учреждении присутствует буклет с их перечнем. Всего у нас сейчас по буклетам 968 земельных участков подобрано, то есть земля для представления есть», — сказал он.

В разрезе муниципальных образований, как подчеркнул Геннадий Герасимов, самый большой пласт земли на сегодняшний день не представлен во Фрязине. Для врачей данного городского округа земли подбираются на других территориях.

«Сейчас мы по Фрязино определились — в Щелкове подобрано три массива. Земельные участки показаны врачам и, надеемся, в следующем году мы по округу очередность закроем», — отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области.

Он добавил, что поселки для врачей созданы на сегодняшний день в 5 городских округах.

«В Богородском и Сергиево-Посадском округах работы полностью завершены, там есть уже и дороги, и детские площадки даже построены. Там медицинские работники осваивают свои участки. В Ступине, Домодедове и Воскресенске — работа еще ведется. На завершающей стадии — в Домодедове», — представил докладчик данные в завершении своего выступления.

Кроме того, в Московской области медработники могут получить дополнительное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Среди требований к потенциальным обучающимся — чтобы направление программы соответствовало видам, формам и профилям медицинской помощи, оказываемой медицинской организацией в рамках территориальной программы ОМС.

«Приятно отметить, что в этом году из 100% тех специалистов, которые трудоустроились в наши учреждения, 45% — из Москвы. То есть мы стали конкурентными со столицей. Это очень хорошая тенденция. Если раньше у нас в основном кадры приходили из других регионов, то сейчас — из Москвы. Тут и губернаторская программа „Приведи друга“ работает, и идет рост доплат, и предоставляются стимулирующие выплаты для специалистов. Весь этот комплекс мер, конечно, дает свои результаты. Отсюда — и динамика положительная. Главное, работу продолжать, и не только внедрять новое, но совершенствовать созданное», — подвел итоги заседания Андрей Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.