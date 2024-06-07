В учреждениях социального обслуживания Подмосковья трудятся 15 тыс работников

Ежегодно 8 июня в России отмечают день социального работника. На сегодняшний день в учреждениях социального обслуживания Московской области трудятся 15 тысяч работников, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Социальные работники вносят неоценимый вклад в благородное дело помощи людям, требующее не только профессиональных навыков, но и сердечного тепла, доброты и чуткости. Ваши усилия и самоотдача делают наш мир лучше и добрее, помогая людям справляться с трудностями и находить поддержку в сложных жизненных ситуациях», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов отметил, что возникают ситуации, когда в качестве социальных работников выступают родные и близкие тех, кому нужен уход.

«В Московской области законодательно установлена выплата для тех, кто ухаживает за инвалидом, ее получают свыше двух тысяч наших жителей. Кроме этого, реализуется пилотный проект по долговременному уходу», — добавил Игорь Брынцалов.

Выплата

Жители Московской области от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом I и II группы, признанным нуждающимся в стационарном социальном обслуживании, могут оформить ежемесячную выплату.

Размер выплаты — почти 28 тысяч рублей.

Оформить ежемесячную выплату можно на региональном портале госуслуг:

Система долговременного ухода

В прошлом году был запущен пилотный проект по системе долговременного ухода, в рамках которого родственники могут бесплатно обучиться и официально трудоустроиться в одном из областных социальных центров для помощи своим близким. Таким образом получать зарплату, стаж и при этом ухаживать за родным человеком.

В пилотный проект вошли 6 городских округов — Орехово-Зуево, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный, Лобня.

Проект помогает максимально сохранить родственную помощь на дому, ведь родные смогут обучиться всем навыкам ухода за своими близкими и официально трудоустроиться.

Ставка зависит от нагрузки. Если ухаживать за одним человеком — это может быть 0,25 или 0,5 ставки. Если же родственник готов помогать не только своему близкому человеку, но и другим, то он может трудоустроиться на полную ставку.

Если родственников нет, то за пожилым или инвалидом закрепят квалифицированного специалиста по уходу.

Долговременный уход предоставляется: участникам СВО с инвалидностью; ветеранам ВОВ; паллиативным пациентам с инвалидностью; инвалидам I группы.

В зависимости от потребностей, уход предоставляется в объеме: до 14 часов в неделю; до 21 часа в неделю; до 28 часов в неделю.

Уход включает в себя 50 услуг: помощь в приготовлении еды и кормлении, гигиенические процедуры, помощь в передвижении, медицинское наблюдение, и, что немаловажно для пациентов, помощь в социализации — это прогулки, настольные игры и другие возможные активности.

Желающие войти в проект могут обратиться в местные управления соцзащиты. Оформить статус нуждающегося в социальном обслуживании можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.