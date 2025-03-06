В учреждениях культуры Ленинского округа пройдут более 50 мероприятий к 8 марта

Муниципальные учреждения культуры Ленинского городского округа подготовили цикл мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню. Всего в течение недели, предшествующей празднику, в различных локациях муниципалитета проведут свыше 50 творческих, развлекательных и познавательных программ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Праздничные мероприятия пройдут в досуговых центрах, школах искусств, парках Ленинского округа — это будут концерты, выступления творческих коллективов, конкурсные и игровые программы для всей семьи. Приглашаем юных жителей вместе с мамами и бабушками. В библиотеках округа пройдут мастер-классы по весенней тематике, музыкальные викторины и литературные вечера», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимира Каширина.

В ряде учреждений культуры, например, в поселке Совхоза им. Ленина, Молоково, Измайлово — организованы выставки детских работ, выполненных к женскому дню в 3D-технике, а также в различных жанрах изобразительного искусства. В библиотеке поселка Развилка для ребят проведут познавательное занятие о семейных ценностях, а в поселке Володарского — «Час здоровья» для жительниц серебряного возраста. В Центральной библиотеке Видного подготовили тематическую игру «Угадай мелодию», в библиотеке в Молоково — мастер-класс по флористике, а в городских парках — Центральном, Расторгуевском и лесопарке «Высота» непосредственно 8 марта в 11:00 начнутся праздничные программы «Время цвести».

Главным событием празднования Международного женского дня в Ленинском округе станет концерт в Детской школе искусств в Видном. Мероприятие состоится 6 марта в 12:00, на него приглашены жены и матери бойцов СВО, представительницы ветеранского сообщества, общественных организаций, муниципальных предприятий и учреждений.

«Всех представительниц прекрасной половины человечества приглашаем 8 марта на площадку перед кинотеатром „Искра“, где в 12:00 состоится праздничный концерт творческих коллективов Ленинского округа», — подчеркнул Владимир Каширин.

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