В учреждениях ГУФСИН России по Подмосковью завершилась «Неделя молитвы»

С 8 по 14 октября в учреждениях ГУФСИН России по Московской области проводилась «Неделя молитвы» — ежегодное молитвословие о заключенных и сотрудниках пенитенциарной системы, проводимое на территории Русской Православной Церкви (РПЦ). Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Подмосковью.

Во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах в течение 7 дней совершались богослужения с особыми молитвенными прошениями и особым поминовением отдельных групп молящихся на каждый день. Священнослужители, духовно окормляющие пенитенциарные учреждения, совместно с осужденными и сотрудниками уголовно-исполнительной системы молились о подозреваемых, обвиняемых, осужденных, о жертвах преступлений, о семьях людей, содержащихся в местах лишения свободы, о возвращении осужденных в общество, о сотрудниках УИС.

Завершилась Неделя молитвы 14 октября в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира — небесного покровителя войск Росгвардии, который расположен в подмосковной Балашиха.

Молебен о сотрудниках уголовно-исполнительной системы совершил помощник начальника ГУФСИН России по Московской области, председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священник Михаил Куземка в сослужении священника Сергия Головенко, ответственного в Балашихинском церковном округе за тюремное служение.

На молитве присутствовали сотрудники аппарата ГУФСИН России по Московской области, ветераны УИС, а также сотрудники филиалов уголовно-исполнительной инспекции.

В завершение молебна настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов рассказал присутствующим об истории строительства храмового комплекса, о его святынях и о духовно-просветительской работе прихода с военнослужащими.

В свою очередь отец Михаил поблагодарил настоятеля прихода протоиерея Максима за приглашение и возможность совершить совместную молитву в стенах величественного храма равноапостольного князя Владимира.

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