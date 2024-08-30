В учебном центре Подмосковья прошел семинар для руководителей МЦУР горокругов

Подмосковье как регион-лидер по внедрению передовых технологий в управленческие процессы активно развивает диджитализацию. На текущий момент цифровые решения в области управления городским хозяйством и коммуникации с жителями стали уникальным продуктом, с помощью которого разрозненная информация становится данными и оперативно обрабатывается. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

«Когда-то мы были регионом-пионером в цифровизации взаимодействия власти и населения, а теперь нашу практику переняли многие субъекты страны. Низкий поклон тем, кто стоял у истоков внедрения цифровых технологий и развития этой максимально эффективной практики. Спасибо директорам МЦУРов, которые стали во многих муниципалитетах мотиваторами для качественной работы. Зачастую взаимодействие и рост идет через сопротивление, и руководители муниципальных ЦУРов это понимают и дают правильный вектор развития», — открыла мероприятие приветственным словом вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.

Руководитель ЦУР Московской области Владимир Гепферт рассказал об алгоритмах внутренней работы Муниципального центра управления, о том, какие есть помощники для специалистов, поделился аспектами взаимодействия МЦУР и ЦУР и уделил отдельное внимание роли центра управления в подготовке к выездным администрациям.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова подробно остановилась на профильном направлении и поделилась планами.

«Нашим ведомством ежедневно отрабатывается порядка 4 500 обращений. Они связаны с содержанием территорий, контейнерных площадок и многоквартирных домов. Мы наиболее активно прорабатываем проблемные точки, изучаем и анализируем корректность закрытия обращений граждан. Важно — чтобы житель, получая ответ представителей ведомств, был доволен результатом отработки. Сегодня мы с коллегами особое внимание уделяем процессу оптимизации работы ЦУР. В ближайшее время планируется создание чат-бота „Содержание территорий“.

Спикеры из Минчистоты Илья Питерцев и Сергей Крашенинин, а также спикер из МТДИ Мария Сахарова представили доклады об организации работы своего профильного направления и подготовке к зимнему периоду.

Представители администраций Одинцово и Лыткарино поделились опытом организации работы МЦУР на своей территории, а докладчики из Раменского округа и Подольска подробно рассказали о том, как правильная аналитика на основе данных из центра управления помогает организовать качественную и продуктивную выездную администрацию там, где это действительно необходимо.

В конце мероприятия участники посетили Центр управления регионом в Доме Правительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.