В Тырныаузе завершили расследование деятельности радикальной группировки

Десять жителей Кабардино-Балкарии предстанут перед судом по обвинению в экстреми

Следственное управление МВД по Кабардино-Балкарской Республике завершило расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей, обвиняемых в создании и участии в экстремистском сообществе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с марта 2017 по ноябрь 2023 года участники группировки совершали противоправные действия в отношении 16 жителей Тырныауза, чей образ жизни, по их мнению, не соответствовал радикальным религиозным убеждениям.

Как установили следователи, обвиняемые систематически оказывали психологическое давление на потерпевших, а также применяли физическое насилие, включая избиения палками. Дополнительным основанием для обвинения стали публичные призывы к экстремистской деятельности, размещенные 41-летним организатором группы и одним из его сообщников в социальных сетях в феврале 2024 и мае 2025 года.

Уголовное дело, возбужденное по статьям о создании экстремистского сообщества, участии в нем и публичных призывах к экстремизму, направлено в Эльбрусский районный суд для рассмотрения по существу.