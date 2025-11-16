В Твери производитель туалетной бумаги может потерять бизнес из-за храма
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Использование изображения храма Василия Блаженного на упаковке туалетной бумаги может обернуться проблемами для тверского изготовителя. Депутат Госдумы Михаил Матвеев планирует инициировать проверку на предмет оскорбления чувств верующих, сообщает Telegram-канал «112».
Матвеев, известный своей деятельностью по защите религиозных чувств, обратил внимание на то, что на упаковке туалетной бумаги тверского производства изображены собор Василия Блаженного и Спасская башня. Он подчеркнул, что собор является православной святыней, а Спасская башня — символом государства.
В связи с этим, в обращении Матвеева к генеральному прокурору фигурируют две статьи: оскорбление религиозных чувств и дискредитация государственной власти. Предлагается привлечь к ответственности ООО «Тверь Тиссью» и руководителя компании.
Теперь владелец тверского предприятия Никита Бушуев внезапно стал известен широкой публике. Публикации Матвеева с фотографиями Бушуева и его продукции вызвали большой резонанс в Сети и, вероятно, привлекли внимание правоохранительных органов.
