В Твери производитель туалетной бумаги может потерять бизнес из-за храма

Использование изображения храма Василия Блаженного на упаковке туалетной бумаги может обернуться проблемами для тверского изготовителя. Депутат Госдумы Михаил Матвеев планирует инициировать проверку на предмет оскорбления чувств верующих, сообщает Telegram-канал «112» .

Матвеев, известный своей деятельностью по защите религиозных чувств, обратил внимание на то, что на упаковке туалетной бумаги тверского производства изображены собор Василия Блаженного и Спасская башня. Он подчеркнул, что собор является православной святыней, а Спасская башня — символом государства.

В связи с этим, в обращении Матвеева к генеральному прокурору фигурируют две статьи: оскорбление религиозных чувств и дискредитация государственной власти. Предлагается привлечь к ответственности ООО «Тверь Тиссью» и руководителя компании.

Теперь владелец тверского предприятия Никита Бушуев внезапно стал известен широкой публике. Публикации Матвеева с фотографиями Бушуева и его продукции вызвали большой резонанс в Сети и, вероятно, привлекли внимание правоохранительных органов.

