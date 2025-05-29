В Туве археологи обнаружили древнейшие предметы скифской эпохи

В Институте материальной культуры Российской академии наук рассказали, что в тувинской Долине царей в древнем кургане археологами были найдены старинные золотые украшения, сообщает «Царьград» .

При раскопках древнего скифского кургана Туннуг-1 были обнаружены эти находки. Известно, что также на месте удалось откопать бронзовые зеркала и необычные кинжалы с навершиями в виде фигурок зверей.

Отмечается, что это место является одним из самых древнейших и крупных захоронений скифской эпохи. Курган расположен в пойме реки Уюк на юге Республики Тыва, там же при поддержке Русского географического общества с 2018 года идут масштабные археологические поиски.

Больше всего ученые сейчас заинтересованы найденными кинжалами. У них на рукоятках изображены хищные животные, что может говорить об их ритуальном значении в погребальных обрядах кочевых народов.