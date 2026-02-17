В Туле толпа цыган окружила морг и требовала реанимировать покойника

В Туле толпа цыган окружила подстанцию скорой помощи и морг, требуя вернуть из мертвых погибшего молодого человека. Медиков 4 часа заставляли реанимировать умершего, сообщает 71.RU .

Инцидент произошел накануне вечером в районе Заречья. Бригада скорой помощи прибыла по вызову в цыганский табор, расположенный в Плеханово. Медиков вызвали из-за смерти одного из цыган, предположительно из-за остановки сердца.

Когда медики прибыли на место, мужчина был мертв. Однако родственники и знакомые требовали реанимировать молодого человека. Сотрудники скорой помощи пытались вернуть погибшего из мертвых около 4 часов. Все это время медики не могли покинуть автомобиль, так как местные угрожали им и скандалили.

Силовики и глава табора в итоге убедили местных, что вернуть усопшего к жизни невозможно. После этого цыгане позволили карете скорой помощи отправиться в морг. При этом процессия последовала за машиной. В дальнейшем толпа цыган некоторое время находилась возле морга.

Как отметили в СУ СК России по Тульской области, правоохранительные органы держат на контроле проверку по факту произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.