В Туголесском Бору под Шатурой реконструируют мемориал воинам Великой Отечественной войны

Реконструкция мемориала воинам Великой Отечественной войны проходит в поселке Туголесский Бор под Шатурой. Работы включают обновление памятника, установку новых мемориальных досок и благоустройство территории. Завершить проект планируется к 9 Мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В ходе работ планируется установить мемориальные доски с фамилиями всех павших воинов, чтобы увековечить их память. Для удобства посетителей будет обустроена широкая дорожка, обеспечивающая доступ к мемориалу.

Территорию вокруг памятника благоустроят: появится современное освещение, что сделает мемориал доступным для посещения в любое время суток. Завершить реконструкцию планируется к 9 Мая — Дню Победы.

Реализация проекта создаст достойные условия для почитания памяти героев и станет важным элементом патриотического воспитания молодежи. Мемориал будет напоминать о подвиге воинов и значимости исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.