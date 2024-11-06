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В Тучковской библиотеке прошел патриотический час «Разные люди одной России»

В клубе «А почему?» Тучковской поселковой библиотеки Рузского городского округа прошел патриотический час «Разные люди одной России». Встреча была приурочена к празднованию Дня народного единства, который является символом сплочения народа в дни трудных испытаний, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята узнали об истории праздника, о доблести русских ополченцев, посмотрели видеопрезентацию о нашей великой и могучей Родине.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.