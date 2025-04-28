В этот вечер зрители смогли насладиться разнообразными и яркими хореографическими номерами, которые исполнили участники детских и взрослых танцевальных коллективов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Благодарим за участие в программе:

Ансамбль эстрадного танца «Виктория» из ДК «Юбилейный» (руководитель — Белова Ирина Геннадьевна);

Танцевальный коллектив «Нон-стоп» из Колюбакинского СК (руководитель — Белова Ирина Геннадьевна);

Танцевальный коллектив «Горбовские девчата» из Горбовского СДК (руководитель — Киселева Мария Алексеевна);

Танцевальный коллектив «Импульс» из Нововолковского СК (руководитель — Коробовцева Арина Николаевна);

Танцевальный коллектив «Клепки» из Нововолковского СК (руководитель — Коробовцева Арина Николаевна);

Центр танца и фитнеса «Гармония» (руководитель — Личидова Камила Авезовна).

Несравненные ведущие и украшение концерта — выпускницы ансамбля эстрадного танца «Виктория» из ДК «Юбилейный»: Мария Леушкина и Софья Артеменкова.

Техническое и звуковое сопровождение программы обеспечил звукооператор Рустэм Курбанов.

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