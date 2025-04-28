В Тучково прошел концерт «Танец — это жизнь»
Фото - © Издательский дом "Подмосковье-запад"
В этот вечер зрители смогли насладиться разнообразными и яркими хореографическими номерами, которые исполнили участники детских и взрослых танцевальных коллективов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Благодарим за участие в программе:
- Ансамбль эстрадного танца «Виктория» из ДК «Юбилейный» (руководитель — Белова Ирина Геннадьевна);
- Танцевальный коллектив «Нон-стоп» из Колюбакинского СК (руководитель — Белова Ирина Геннадьевна);
- Танцевальный коллектив «Горбовские девчата» из Горбовского СДК (руководитель — Киселева Мария Алексеевна);
- Танцевальный коллектив «Импульс» из Нововолковского СК (руководитель — Коробовцева Арина Николаевна);
- Танцевальный коллектив «Клепки» из Нововолковского СК (руководитель — Коробовцева Арина Николаевна);
- Центр танца и фитнеса «Гармония» (руководитель — Личидова Камила Авезовна).
Несравненные ведущие и украшение концерта — выпускницы ансамбля эстрадного танца «Виктория» из ДК «Юбилейный»: Мария Леушкина и Софья Артеменкова.
Техническое и звуковое сопровождение программы обеспечил звукооператор Рустэм Курбанов.
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