В Тучкове Рузского округа открыли памятную доску краеведу Петру Дужеву

Памятную доску краеведу, педагогу и историку Рузского края Петру Дужеву открыли 15 сентября в поселке Тучково Рузского округа в преддверии столетия со дня его рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятную доску Петру Федоровичу Дужеву открыли 15 сентября в поселке Тучково Рузского муниципального округа. Ее установили на доме на улице Силикатной, где краевед прожил большую часть жизни, в преддверии столетия со дня его рождения.

В церемонии участвовали депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Игорь Власов, депутаты совета депутатов Рузского округа Александр Слуцкий и Андрей Сорокин, родные Петра Дужева и жители округа. Собравшиеся почтили память земляка минутой молчания.

Петр Дужев родился в 1926 году, а в 1931 году переехал с семьей в деревню Шорново Рузского района. Он пережил немецкую оккупацию, после освобождения Рузы вступил в Рузский истребительный батальон № 22, а в ноябре 1943 года был призван на Балтийский флот. В 1949 году заочно окончил Калининградское педагогическое училище.

После демобилизации Дужев возглавлял Рузский краеведческий музей, участвовал в его восстановлении, работал заведующим отделом культуры исполкома Рузского райсовета. В 1959–1992 годах он был директором Тучковской средней школы № 2. Истории Рузского края Дужев посвятил 46 лет, публиковался в газете «Красное знамя» и написал книгу «Тучково. Страницы истории». Его именем названа школа № 2 в Тучкове.

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