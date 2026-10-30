В ТЦ «Павелецкая Плаза» появился огромный трехметровый холодильник с монстрами

31 октября «ВкусВилл» отмечает День нечистых составов, и к празднику в Москве завелась своя нечисть. В ТЦ «Павелецкая Плаза» на минус первом этаже появился огромный зеленый холодильник высотой 3,5 метра, а в нем поселились монстры с пугающими именами Е330, Е163, Е296 и Е270. Познакомиться с ними можно до 14 ноября. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе сети.

Холодильник работает как арт-объект и фотозона: с монстрами можно сфотографироваться, а по QR-коду узнать, как проверяют составы продуктов. За две недели зону, по прогнозам, посетят 10–15 тысяч человек.

У холодильника настоящая дверь: можно потянуть за ручку и заглянуть в гости к жильцам. Внутри сидят надувные монстры, а за ними светится неоновое зеркало.

Вблизи монстры оказываются добрыми страшилищами. За пугающими кодами прячутся самые обычные вещества: Е330 — это лимонная кислота, Е296 — яблочная, Е270 — молочная, а Е163 — антоцианы, природный краситель из виноградной кожуры. Снаружи они пугают, а в продукте помогают ему дольше оставаться свежим и вкусным. Выходит, бояться стоит не самой буквы «Е», а непонятности, и лучшее средство от нее — разобраться, что стоит за каждой строчкой состава.

Буквы и цифры в составе многие читают как угрозу. Согласно опросу, добавок с индексом «Е» старается избегать каждый второй покупатель. Поэтому к празднику сеть решила выпустить эту «нечисть» на свет и познакомить с ней поближе.

«Мы поставили холодильник с монстрами-Ешками, чтобы показать: не все Е-добавки плохие и вредные. Многие из них — это знакомые всем лимонная или яблочная кислота. А составы „ВкусВилла“ уже проверены до вас так, что бояться нечего. Через такие объекты мы рассказываем о ценностях бренда языком, который легко запомнить», — рассказала лидер ивент-направления сети Анна Столярова.