В ЦИТО обсудили перспективы сотрудничества с Республикой Куба

В ходе визита обсуждались перспективы взаимодействия в области реабилитационных технологий и производства медицинских изделий.

В состав делегации вошли представители Министерства здравоохранения Республики Куба, директор представительства в России компании «БиоКубаФарма» и советник президента организации, а также специалисты в области медицинских технологий и биотехнологий.

Гости ознакомились с деятельностью ЦИТО, посетили производственные подразделения предприятия и протезно-реабилитационный центр. Экскурсию для высоких гостей провел генеральный директор Виктор Спектор. В ходе визита представители Кубы отметили высокое качество российских технологий, а также высокий профессионализм и внимательность, с которой сотрудники подходят к своей работе.

Экскурсия завершилась переговорами. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области реабилитационных технологий и производства медицинских изделий.

«Сотрудничество с Республикой Куба открывает широкие перспективы для совместных исследований и разработок в области протезирования и реабилитации. Мы создаем современные протезы, которые помогают восстанавливать утраченные функции и значительно повышают качество жизни пациентов. Уверены, что накопленный в ЦИТО опыт высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации может быть успешно масштабирован и применен в международной практике, включая зарубежное производство», — отметил генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор.

ЦИТО — одно из ведущих российских предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Входит в Госкорпорацию Ростех и является лидером по обеспечению населения протезно-ортопедическими изделиями. С 2022 года ЦИТО изготовил свыше 6500 протезов различной функциональности. Из них более 30% — это биоэлектрические образцы с микропроцессорным управлением. Предприятие делает уникальные спортивные протезы, которые помогают людям с инвалидностью вести активный образ жизни и заниматься физкультурой, например, кататься на лыжах.