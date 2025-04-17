В цифровых зонах МФЦ Подмосковья можно воспользоваться новой услугой «Сим-карты»

В цифровых зонах МФЦ Подмосковья можно воспользоваться новым сервисом «Сим-карты». Сервис создан для защиты граждан от нелегального оборота номеров, которые могут быть использованы для оформления кредитов и займов на третьих лиц, регистрации на запрещенных сайтах, мошеннических звонков или массовых СМС-рассылок. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«В личном кабинете Госуслуг можно увидеть, сколько абонентских номеров зарегистрировано на вас и у каких мобильных операторов. Узнать, не оформлены ли на ваше имя «серые» сим — карты, теперь стало значительно проще. Специалисты цифровых зон МФЦ помогут воспользоваться услугами сервиса «Сим-карты» быстро и безопасно», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Теперь лимит сим-карт для одного пользователя ограничен. Не более 20 для граждан РФ и не более 10 для иностранцев. Количество зарегистрированных на абонента номеров необходимо проверить до 1 ноября 2025 года — для россиян и до 1 июля 2025 года — для иностранных абонентов. В случае если количество оформленных сим-карт превышает допустимый порог, необходимо заблокировать лишние номера. Иначе операторы будут вынуждены сделать это самостоятельно.

Заблокировать номер, привязанный к учетной записи на Госуслугах, без замены на новый, можно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.