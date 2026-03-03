В «цифре» наследили: самые опасные электронные улики в делах против бизнеса

Эксперт Пивоваров: уликами против бизнеса могут быть переписки в чате и базы 1С

В бизнесе вместе с удобством, который дает внедряемая цифровая среда, она еще создала новый массив доказательств — так называемые цифровые следы, которые могут быть использованы в ходе проверок и расследований. Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров объяснил в беседе с РИАМО, какие данные чаще всего становятся ключевыми уликами в делах против предпринимателей.

По его словам, недооценивать уровень цифровой прозрачности бизнеса нельзя.

«Это уже не технический вопрос, а стратегический управленческий риск. И первое, что находится в зоне максимальной уязвимости — это цифровые переписки. Электронная почта, корпоративные мессенджеры, чаты — все эти, казалось бы, удобные инструменты коммуникации превратились в полноценные доказательства», — отметил Пивоваров.

Удаление файлов не поможет

Он уточнил, что силовики анализируют не только содержание сообщений, но и время отправки, участников, последовательность обсуждений, сопоставляют переписку с движением денег. При этом любые, даже эмоциональные или неосторожные формулировки могут трактоваться как доказательство умысла. А удаление файлов или сообщений не поможет. Современные экспертизы позволяют восстанавливать резервные копии, историю переписки и метаданные.

«Сегодня в делах против бизнеса все чаще анализируются не только сами документы, но и их цифровая биография: кто создал файл, когда он редактировался, на каком устройстве, какие версии существовали ранее», — отметил юрист.

Как подчеркнул эксперт, если контракт датирован январем, а файл фактически создан в марте — это уже аргумент о ретроспективном оформлении отношений и повод для процессуальных выводов. Подобные расхождения используются для доказательства фиктивности операций или оформления отношений задним числом. Для бизнеса это означает необходимость системного контроля документооборота и внедрения прозрачных внутренних регламентов работы с файлами.

Бухгалтерия, CRM и IP-адреса

В экономических делах современные проверки редко ограничиваются выборочным анализом отчетности. Чаще изучаются базы 1С, CRM, внутренние учетные системы. Следствие сопоставляет движение средств, отгрузки, переписку и логистику. Если в CRM активная работа по проекту, а в бухгалтерии минимальные обороты, то возникает вопрос о реальном характере сделки. Любое расхождение становится основанием для выводов о мнимости сделок или дроблении бизнеса.

Еще одним из главных доказательств являются IP-адреса, предупредил собеседник. А также время входа в систему, действия конкретного пользователя. Это инструмент установления фактического контроля и персональной вовлеченности в управленческие решения. Номинальный руководитель или делегирование полномочий не гарантируют отсутствия рисков, если цифровые следы показывают, что ключевые решения принимались другим пользователем.

Юрист еще выделил отдельную зона риска — личные девайсы для решения корпоративных задач. В ходе проверок техника может быть изъята, что нередко приводит к расширению объема доказательственной базы, порой выходящей за рамки определенного эпизода дела.

По мнению адвоката, сегодня цифровой контур делает бизнес более эффективным, но также и полностью просматриваемым для проверяющих. Поэтому предпринимателям важно выстраивать управление цифровыми процессами столь же системно и внимательно, как и финансовыми потоками.

