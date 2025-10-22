В центре внешкольной работы «Юность» состоялся конкурс юных исследователей

21 октября в мероприятии приняли участие пять человек — ученики разных возрастов и школ города Серпухова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждый подготовил индивидуальный проект, который раскрывал важную тему или представлял инновационную технологию, направленную на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Членами жюри выступали ведущий специалист по развитию туризма ФГБУ «Приокско-Террасный заповедник» Марина Музыченко, помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» Михаил Шовкун и методист «центра внешкольно развития» Любовь Тихонова

Ключевыми изобретениями стали инновации двух школьников из Серпухова.

Данила Козлов разработал компактную систему контроля качества воздуха с датчиками взвешенных частиц, углекислого газа, азота, температуры и влажности. Устройство крепится на рюкзак и через приложение сообщает об ухудшении состава воздуха, что важно для людей с дыхательными болезнями.

Алексей Баварский создал простую и недорогую умную трость для слепых и слабовидящих, делая жизнь людей с нарушениями зрения комфортнее и доступнее.

Такие инициативы доказывают, что молодое поколение готово создавать полезные и современные решения для реальных проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.