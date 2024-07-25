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В центре Пушкина ведутся активные работы по благоустройству территорий

Начали осмотр с микрорайона Дзержинец. Оценили фасады многоквартирных домов, обновлённые в рамках капитального ремонта, уход за зелеными насаждениями, уборку общественных пространств и содержание проезжей части.

«В образовательных учреждениях сейчас проводится подготовка к новому учебному году — в Образовательном комплексе № 9 в Пушкино также ведутся активные работы. Важно, чтобы была подготовлена вся материально-техническая база, соблюдены все санитарные условия и системы безопасности», — поделился Максим Красноцветов.

Следующей точкой мониторинга стал Московский проспект, где сейчас проводятся работы по капитальному ремонту дороги — оценили темпы. Уже сейчас работы выходят на финальную стадию. Процент выполнения составляет 85%.

Было обновлено асфальтовое покрытие тротуара и проезжей части, уже частично нанесена разметка, проводится замена светофоров. В завершении встречи делегация посетила на Советскую площадь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.