В «Центре мемориальных услуг» Подмосковья провели более 12 тыс консультаций в 2025 г

В первом квартале сотрудники ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» провели 12 029 консультаций для граждан по вопросам погребения и похоронного дела. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Утрата близкого человека — это одно из самых тяжелых испытаний. В такие моменты людям требуется не только сочувствие, но и практическая помощь в организации и проведении похоронных мероприятий. ГБУ МО «ЦМУ» помогает справиться с возникающими в этот период проблемами и трудностями. Жители Московской области чаще всего обращаются за помощью специалистов учреждения по телефону круглосуточной горячей линии организации.

Специалистами оперативно-диспетчерского и консультационного отделов учреждения в I квартале 2025 года проделана большая работа по консультированию населения, было обработано более 9 тыс. входящих звонков. Это показывает высокий уровень доверия к нашему учреждению со стороны жителей Подмосковья, желающих получить помощь по вопросам погребения и похоронного дела.

Кроме того, сотрудники провели 1 709 консультаций для граждан во время выездных мероприятий в отделениях МФЦ Подмосковья.

Наиболее часто на консультациях граждане Московской области обращаются с вопросами, касающимися правильного оформления удостоверений о захоронении, процедуры оформления семейных (родовых) захоронений, а также порядка получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

«Работа ритуального консультанта сопряжена с высокой моральной ответственностью‚ поскольку связана с горем и утратой. Соблюдение этических норм является важным условием профессиональной деятельности. По этой причине сотрудники нашего учреждения, прежде всего, ориентированы на построение доверительного, открытого общения с теми, кто обратился к нам за помощью, не важно, по телефону или лично на консультации», — отметил директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков.

В апреле Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр мемориальных услуг» (ГБУ МО «ЦМУ») продолжит практику выездных консультаций на кладбищах и в многофункциональных центрах (МФЦ) Подмосковья.

Подробная информация о том, как можно обратиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», доступна на официальном сайте организации, ответы на часто задаваемые вопросы размещены по ссылке. Телефон круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: 8 (498) 568-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.