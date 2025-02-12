В центре «Авангард» прошло открытие первой смены студентов колледжей Подмосковья

10 февраля в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялось торжественное открытие смены «Спасение И.Р.А.». Участниками стали курсанты и студенты подмосковных колледжей, которые в течение пяти дней будут проходить интенсивную программу по начальной военной подготовке, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В самом начале церемонии участники познакомились с искусственным разумом «Авангарда» — И.Р.А., который будет сопровождать их на протяжении всей смены, следить за успеваемостью и дисциплиной. Затем перед курсантами и студентами выступил сержант Артем Авдонин, который разъяснил ключевые правила пребывания в центре.

Почетным гостем мероприятия стал заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. «Желаю вам интересно провести это время и обрести новых друзей. Уверен на сто процентов, что у вас все получится. Удачи!» — заявил он.

Также в рамках мероприятия прошла презентация родов и видов войск, в которых предстоит состязаться взводам. Каждая группа была разделена на роты — сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы и Ракетные войска стратегического назначения. Курсантам показали видеоролики о каждом виде войск.

В течение сборов все достижения участников на теоретических занятиях и спортивных мероприятиях будут заноситься в базу данных. На ее основе будет сформирован рейтинг, по которому определят обладателей главного приза — Кубка «Авангарда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.