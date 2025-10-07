В Центральном парке Видного на 90% построили функциональную спортивную зону

В Центральном парке города Видное подмосковного Ленинского городского округа рядом с ЖК «Зеленые Аллеи» завершаются работы по созданию новой функциональной спортивной зоны. Она станет долгожданным местом для активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта у жителей и гостей округа. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Еще недавно на этом месте были пустующие земли. Прекрасно, когда такие освободившиеся территории получают вторую жизнь и превращаются в современные пространства для отдыха наших жителей. Это место создано именно для этого — чтобы дети и подростки могли с пользой проводить время, занимаясь на самых разных видах спортивного инвентаря. Работы выходят на финишную прямую, основные конструкции уже установлены, и сейчас идет этап благоустройства. Мы лично осмотрели площадку — использованы качественные, современные материалы, и сам проект получился очень продуманным. Особенно ценно, что инициатива была поддержана жителями. Таким образом, мы одним решением достигаем сразу нескольких целей: и благоустраиваем территорию, и создаем новую точку притяжения для молодежи», — сказал депутата Мособлдумы Владимир Жук.

Проект разработан с учетом современных требований и стандартов безопасности. Он будет включать в себя памп-трек с плавным рельефом, предназначенный для катания на велосипедах, самокатах и роликах, стрит-плазу с разнообразными элементами для выполнения трюков на скейтбордах и самокатах, комфортабельную зону отдыха с малыми архитектурными формами, расположенную вдоль главных дорожек парка, и удобный амфитеатр для зрителей, который позволит комфортно наблюдать за трюками и проводить различные мероприятия, посвященные экстремальным видам спорта.

Планируется установить различные фигуры и элементы, такие как рампы, рейлы, фанбоксы и другие, что позволит спортсменам выполнять разнообразные трюки и комбинации. Особое внимание будет уделено качеству покрытия, для которого будут использованы современные материалы, обеспечивающие хорошее сцепление с доской и минимизирующие риск получения травм при падениях.

Завершение всех строительные и пуско-наладочные работы будут полностью завершены в ближайшие десять дней.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.